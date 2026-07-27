Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm
Omadused ja tulu
Pikk abrasiivse toimega juga
- Esmaklassilised puhastustulemused, kuna vaevata saab eemaldada ka kõige tõrksamad mustusejäägid.
Kiirvahetussüsteem
- Väga lihtne käsitseda ja mitu seadistusvõimalust.
Töökindel ja kauakestev disain
- Kõrgekvaliteetne disain, valmisatud roostevabast terasest ja alumiiniumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|252 x 40 x 22
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
- Valuvormide ja -tööriistade puhastus.
- Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks
- Aiatööriistade ja robotmuruniidukite puhastamiseks