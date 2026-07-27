Flat jet nozzle short power L2P

Omadused ja tulu
Lühike ja hõlpsasti kasutatav lapik jugadüüs
  • Esmaklassilised puhastustulemused, kuna vaevata saab eemaldada ka kõige tõrksamad mustusejäägid.
  • Väga väike suruõhu ja CO2 kasutus.
Kiirvahetussüsteem
  • Väga lihtne käsitseda ja mitu seadistusvõimalust.
Töökindel ja kauakestev disain
  • Kõrgekvaliteetne disain, valmisatud roostevabast terasest ja alumiiniumist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 97 x 22 x 22
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Valuvormide ja -tööriistade puhastus.
  • Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks
  • Aiatööriistade ja robotmuruniidukite puhastamiseks