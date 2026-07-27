Fliisist filtrikott

Fliisist filtrikott koos praktilise lukustussüsteemiga mistahes mustuse hügieeniliseks eemaldamiseks ilma sellega kokku puutumata. Sobib kasutamiseks Kärcher VC 2 tolmuimejaga.

Fliisist filterkott, sobib VC 2 tolmuimejale. Varustatud praktilise lukustussüsteemiga mistahes mustuse hügieeniliseks eemaldamiseks ilma sellega kokku puutumata.

Omadused ja tulu
Fliisist filtrikott koos praktilise lukustussüsteemiga
  • Mustuse hügieeniliseks eemaldamiseks sellega kokku puutumata
Suur võimsus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 5
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 350 x 160 x 33
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kuiva tolmu imemiseks