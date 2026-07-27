Fliisist filtrikott
Fliisist filtrikott koos praktilise lukustussüsteemiga mistahes mustuse hügieeniliseks eemaldamiseks ilma sellega kokku puutumata. Sobib kasutamiseks Kärcher VC 2 tolmuimejaga.
Fliisist filterkott, sobib VC 2 tolmuimejale. Varustatud praktilise lukustussüsteemiga mistahes mustuse hügieeniliseks eemaldamiseks ilma sellega kokku puutumata.
Omadused ja tulu
Fliisist filtrikott koos praktilise lukustussüsteemiga
- Mustuse hügieeniliseks eemaldamiseks sellega kokku puutumata
Suur võimsus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|5
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 160 x 33
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks