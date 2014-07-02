Fliisist filtrikott

Eriti tugev 5-kihilisest fliisist filtrikott tõhusaks filtreerimiseks. Tagab kõrge imemisvõimsuse ja tolmu kinnipüüdmise määra.

Eriti rebenemiskindel fliisist filtrikott, mis on valmistatud 5-kihilisest fliismaterjalist ja mis tagab kõrge imemisvõimsuse ja tolmu kinnipüüdmise määra. Filtrikotil on hügieeniliseks eemaldamiseks praktiline lukustussüsteem.

Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne fliis
  • Korjab mustuse efektiivselt üles
  • Väga rebenemiskindel
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 5
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 200 x 150 x 10