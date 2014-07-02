Fliisist filtrikott
Eriti tugev 5-kihilisest fliisist filtrikott tõhusaks filtreerimiseks. Tagab kõrge imemisvõimsuse ja tolmu kinnipüüdmise määra.
Eriti rebenemiskindel fliisist filtrikott, mis on valmistatud 5-kihilisest fliismaterjalist ja mis tagab kõrge imemisvõimsuse ja tolmu kinnipüüdmise määra. Filtrikotil on hügieeniliseks eemaldamiseks praktiline lukustussüsteem.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne fliis
- Korjab mustuse efektiivselt üles
- Väga rebenemiskindel
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|5
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 150 x 10