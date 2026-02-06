Fliisist tolmukotid KFI 487

Eriti vastupidavad fliisist filtrikotid tolmu tõhusaks kinnipüüdmiseks. Võrreldes paberkottidega tagavad oluliselt pikemad tööintervallid. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tooteklassidest WD 4–WD 6.

Eriti vastupidavad fliisist filtrikotid, millel on eriti kõrge tolmu kinnipüüdmise määr ja mis võrreldes paberkottidega võimaldavad oluliselt pikemaid tööintervalle. Fliisist filtrikotid sobivad kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tooteklassidest WD 4–WD 6.

Omadused ja tulu
Kolmekihiline fliismaterjal
  • Suureks imemisvõimeks ja tõhusaks tolmu filtreerimiseks kasutamise ajal.
  • Äärmiselt rebenemiskindel, ideaalne kasutamiseks suure jõudlusega.
Kärcheri märja- ja kuivaimuritele WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 4
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 190 x 13
Kasutusvaldkonnad
  • Kuiva tolmu imemiseks
  • Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.