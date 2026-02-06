Fliisist tolmukotid KFI 487
Eriti vastupidavad fliisist filtrikotid, millel on eriti kõrge tolmu kinnipüüdmise määr ja mis võrreldes paberkottidega võimaldavad oluliselt pikemaid tööintervalle. Fliisist filtrikotid sobivad kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tooteklassidest WD 4–WD 6.
Omadused ja tulu
Kolmekihiline fliismaterjal
- Suureks imemisvõimeks ja tõhusaks tolmu filtreerimiseks kasutamise ajal.
- Äärmiselt rebenemiskindel, ideaalne kasutamiseks suure jõudlusega.
Kärcheri märja- ja kuivaimuritele WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|4
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 190 x 13
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.