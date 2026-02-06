Eriti vastupidavad fliisist filtrikotid, millel on eriti kõrge tolmu kinnipüüdmise määr ja mis võrreldes paberkottidega võimaldavad oluliselt pikemaid tööintervalle. Fliisist filtrikotid sobivad kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tooteklassidest WD 4–WD 6.