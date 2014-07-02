300 mm töölaiusega kõrgekvaliteetne, roostevabast ja kuuma vee kindel pinnapuhasti FR 30 ME on ideaalne siseruumides teostatavateks puhastustoiminguteks, nt toiduainetööstuses. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja integreeritud imemisvooliku ühendus pihustusvee eemaldamiseks. Tehnilised andmed: maksimaalne rõhk 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Düüside komplekt tuleb tellida eraldi.