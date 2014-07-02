FR 30 ME pinnapuhasti
Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.
300 mm töölaiusega kõrgekvaliteetne, roostevabast ja kuuma vee kindel pinnapuhasti FR 30 ME on ideaalne siseruumides teostatavateks puhastustoiminguteks, nt toiduainetööstuses. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja integreeritud imemisvooliku ühendus pihustusvee eemaldamiseks. Tehnilised andmed: maksimaalne rõhk 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Düüside komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|300
|Ühenduskeere
|M 18
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,2
Kokkusobivad masinad
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