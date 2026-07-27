FR Classic pinnapesur
Ideaalne esmatasandi mudel Kärcheri pinnapesurite valikus, et puhastada nii sees kui väljas asuvad pinnad. Pritsmekaitse, töösurve kuni 150 bar.
Pinnapesur FR Classic on ideaalne esmatasandi mudel Kärcheri pinnapesurite valikus, et puhastada nii sees kui väljas asuvad pinnad. Seadme maksimaalne töösurve on muljetavaldavad 150 bar ning vee vooluhulk 40 °C juures on 600 liitrit tunnis. Märkus: düüsi komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|300
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
Kokkusobivad masinad
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