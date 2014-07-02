Roostevabast terasest pinnapesurit FRV 30 Me saab kasutada kuni 85 °C veega. Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Pinnapesur FRV 30 Me on varustatud kuumuskindla 7,5-meetrise polüuretaanist imivoolikuga. Lisaks on sellel suure jõudlusega seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Tehnilised andmed: maksimaalne rõhk 250 bar, 1300 l/h. (Palun tellige seadmele ette nähtud spetsiaalne düüside komplekt eraldi.)