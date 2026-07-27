FRV 50 ME

Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 50 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 7,5-meetrine polüuretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1 300 l/h / 85 °C.