FRV 50 ME
Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 50 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 7,5-meetrine polüuretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1 300 l/h / 85 °C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal, sh pakend (kg)
|17,5
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.