Kiireks ja mugavaks puhastuseks: 10 m pikkust asendusvoolikuks ette nähtud kõrgsurvevoolikut saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri K 4–K 7 klassi voolikurulli ja Quick Connect kiiradapteritega survepesurite külge (tootmisaasta 2009 ja hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.