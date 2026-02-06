H 10 Q kõrgsurvevoolik kiiradapteri ja voolikurulliga seadmetele

Asendusvoolik Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks. Kõikidele Kärcheri K 4–K 7 klassi voolikurulliga seadmetele (tootmisaasta 2009 või hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.

Kiireks ja mugavaks puhastuseks: 10 m pikkust asendusvoolikuks ette nähtud kõrgsurvevoolikut saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri K 4–K 7 klassi voolikurulli ja Quick Connect kiiradapteritega survepesurite külge (tootmisaasta 2009 ja hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.

Omadused ja tulu
Asendusvoolik, 10 m
  • Suur tööraadius.
Konnektor Quick Connect
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Kiirühendussüsteem Quick Connect
  • Hõlpsaks puhastamiseks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,9
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 245 x 264 x 65
Lisatarvikud
