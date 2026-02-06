H 10 Q kõrgsurvevoolik kiiradapteri ja voolikurulliga seadmetele
Asendusvoolik Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks. Kõikidele Kärcheri K 4–K 7 klassi voolikurulliga seadmetele (tootmisaasta 2009 või hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.
Kiireks ja mugavaks puhastuseks: 10 m pikkust asendusvoolikuks ette nähtud kõrgsurvevoolikut saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri K 4–K 7 klassi voolikurulli ja Quick Connect kiiradapteritega survepesurite külge (tootmisaasta 2009 ja hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.
Omadused ja tulu
Asendusvoolik, 10 m
- Suur tööraadius.
Konnektor Quick Connect
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Kiirühendussüsteem Quick Connect
- Hõlpsaks puhastamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|245 x 264 x 65
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.