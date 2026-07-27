Komplektis on põhihari robottolmuimeja RCV 2 jaoks. Kui seadet kasutatakse pühkimisrežiimis, tagab kvaliteetne põhihari optimaalse puhastustulemuse enamikel pindadel nagu plaadid, laminaat, puitpõrandad, PVC, linoleum või madala hunnikuga vaibad. Harja saab hõlpsasti sisestada või eemaldada. Harja puhastamine ja vahetamine on kiire ja lihtne, kui vaja.