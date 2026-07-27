Teie ideaalne partner terrassipuhastuseks: 2-osaline rullharjade komplekt on saadaval PCL 3-18 lisavarustusena ning sobib siledate kiviplaatide ja tihendatud pinnastruktuuriga plaatide sügavaks ja õrnaks puhastamiseks. Mustus, nagu roheline kasv või sammal, eemaldatakse vaevata. Rullharju saab hõlpsalt vahetada ilma tööriistu kasutamata.