Harjad kivipinnale PCL 3-18
2-st rullharjast koosnev komplekt siledate kiviplaatide kiireks puhastamiseks välitingimustes terrassipuhastusvahendiga PCL 3-18.
Teie ideaalne partner terrassipuhastuseks: 2-osaline rullharjade komplekt on saadaval PCL 3-18 lisavarustusena ning sobib siledate kiviplaatide ja tihendatud pinnastruktuuriga plaatide sügavaks ja õrnaks puhastamiseks. Mustus, nagu roheline kasv või sammal, eemaldatakse vaevata. Rullharju saab hõlpsalt vahetada ilma tööriistu kasutamata.
Omadused ja tulu
Siledate kiviplaatide järjepidev ja sügavpuhastus välisalal
Hea ala jõudlus ja optimeeritud harjaprofiil siledate kiviplaatide puhastamiseks
Harjaste materjal, mis on spetsiaalselt kohandatud puhastusülesandeks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu