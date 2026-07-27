Teie ideaalne partner terrasside puhastamiseks: neljaosaline rullharjade komplekt on saadaval PCL 6 lisavarustusena ja sobib ideaalselt siledate ja peene pooridega kiviplaatide ja plaatide põhjalikuks, kuid õrnaks puhastamiseks. Mustus, nagu orgaaniline kasv või sammal, eemaldatakse vaevata. Rullharju saab hõlpsalt vahetada ilma tööriistu kasutamata.