Harjad kivipinnale PCL 6
Neljast rullharjast koosnev komplekt siledate kiviplaatide kiireks puhastamiseks välitingimustes terrassipuhastusvahendiga PCL 6.
Teie ideaalne partner terrasside puhastamiseks: neljaosaline rullharjade komplekt on saadaval PCL 6 lisavarustusena ja sobib ideaalselt siledate ja peene pooridega kiviplaatide ja plaatide põhjalikuks, kuid õrnaks puhastamiseks. Mustus, nagu orgaaniline kasv või sammal, eemaldatakse vaevata. Rullharju saab hõlpsalt vahetada ilma tööriistu kasutamata.
Omadused ja tulu
Siledate ja peenekoorsete kiviplaatide ja plaatide ühtlane ja põhjalik puhastus välisruumides
Harjaste materjal, mis on spetsiaalselt kohandatud puhastusülesandeks
- Ei sobi tänavakividele, "koonukividele", asfaldile ja pesubetoonile.
Hea ala jõudlus ja optimeeritud harjaprofiil siledate ja peene pooridega kiviplaatide ja plaatide puhastamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Terrassid (siledad ja peenepoorilised kivist plaadid)
- Rõdud (siledad ja peenepoorilised kivist plaadid)
- Sammal