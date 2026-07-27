Rullharjad on spetsiaalselt välja töötatud puitpindade ja WPC põrandakatete jaoks ning võimaldavad seega sügavat ja õrna terrassi puhastamist. Komplekti kuuluvad kaks rullharja asendavad terrassipuhastusvahendi PCL 3-18 tarnekomplektis olevaid harju. Neid on lihtne vahetada ja tööriistu pole vaja.