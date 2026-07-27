Harjad puitpinnale PCL 3-18
Optimaalselt varustatud puitpindade ja WPC-põrandate puhastamiseks: PCL 3-18 2-osalise rullikukomplektiga eemaldate välispinnalt mustuse põhjalikult ja tõhusalt.
Rullharjad on spetsiaalselt välja töötatud puitpindade ja WPC põrandakatete jaoks ning võimaldavad seega sügavat ja õrna terrassi puhastamist. Komplekti kuuluvad kaks rullharja asendavad terrassipuhastusvahendi PCL 3-18 tarnekomplektis olevaid harju. Neid on lihtne vahetada ja tööriistu pole vaja.
Omadused ja tulu
Puitpindade ja WPC põrandakatete järjepidev ja sügavpuhastus välistsoonis
Hea ala jõudlus ja optimeeritud harjaprofiil puidu ja WPC puhastamiseks
Harjaste materjal, mis on spetsiaalselt kohandatud puhastusülesandeks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu
- Puitpinnad
- Roheline samblik
- Sammal