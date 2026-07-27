Harjad puitpinnale PCL 6
PCL 6 neljaosalise rullikukomplekti harjapeadega saab välispiirkondade mustuse eemaldada ühtlaselt ja jälgi jätmata. Puitpinnad ja WPC põrandakatted näevad taas hea välja nagu uued.
Terrassipõrandaid tuleb regulaarselt ja piisavalt puhastada, et hoida neid ilmastikust tingitud mustuse eest. Spetsiaalselt puitpindade ja WPC põrandakatete jaoks mõeldud rullharjadega saab välispiirkondades oleva mustuse eemaldada eriti ühtlaselt ja põhjalikult. Komplekti kuuluvat nelja rullharja on lihtne vahetada ja need võivad asendada terrassipuhastusvahendi PCL 6 komplekti kuuluvaid harju.
Omadused ja tulu
Puitpindade ja WPC-põrandakatete põhjalik ja ühtlane puhastus välispiirkondades, millel on hea ala jõudlus
Harjaste materjal, mis on spetsiaalselt kohandatud puhastusülesandeks
Optimeeritud harjaprofiil puitpindade ja WPC põrandakatete puhastamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu
- Puitpinnad
- Roheline samblik
- Sammal