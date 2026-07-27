Kui XXL lõheharja kauakestvad harjased on kulunud, tuleks need täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks välja vahetada. Selleks tõmmake lihtsalt kogu harjariba välja ja asendage see uuega. See valik mitte ainult ei säästa teie raha, vaid on kasulik ka keskkonnale.