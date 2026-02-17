Heitmefilter

Tuhaimuri–tolmuimeja AD 4 Premium heitmefilter tagab puhta heitõhu.

Lihtsasti vahetatav polüestrist heitmefilter on ideaalne lisatarvik Kärcheri tuhaimurile–tolmuimejale AD 4 Premium, kuna see puhastab tolmuimejast väljapuhutava õhu. Komplekti kuulub kaks heitmefiltrit. Selleks, et alati tagada optimaalne filtreerimine, soovitame filtrit vahetada vähemalt kord aastas.

Omadused ja tulu
Lihtne vahetada/asendada
Valmistatud polüestrist
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Valge
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 169 x 82 x 2
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Puhtad heitmed