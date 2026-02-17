Lihtsasti vahetatav polüestrist heitmefilter on ideaalne lisatarvik Kärcheri tuhaimurile–tolmuimejale AD 4 Premium, kuna see puhastab tolmuimejast väljapuhutava õhu. Komplekti kuulub kaks heitmefiltrit. Selleks, et alati tagada optimaalne filtreerimine, soovitame filtrit vahetada vähemalt kord aastas.