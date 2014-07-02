Eelis mitte ainult allergikutele ja neile, kellel kõrgendatud puhastusnõudmised: HEPA 12 suure jõudlusega filter (EN1822:1998) püüab pidevalt õhust kinni õietolmu, allergeenid, tolmu, seeneeosed, bakterid, viirused ja tolmulestade väljaheited, tagades nii täiusliku puhtuse kõikjal. Masinast väljapuhutav õhk on palju puhtam ja värskem, kui ruumis olev õhk. Numbritest: filter püüab kinni 99,5% kõigist allergiat tekitavatest osakestest. Masinast väljapuhutav ja filtri läbinud õhk on palju puhtam ja värskem, kui ruumis olev õhk. Soovitame filtri asendada vähemalt kord aastas.