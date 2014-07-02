HEPA 12 filter*
Efektiivne HEPA 12 filter (EN 1822:1998) püüab kinni õietolmu, seeneeosed, bakterid ja lestad. Filter talletab endasse 99,5% kõigist osakestest, sh õietolmu, seeneoseid, baktereid, viiruseid ja tolmulestade väljaheiteid.
Eelis mitte ainult allergikutele ja neile, kellel kõrgendatud puhastusnõudmised: HEPA 12 suure jõudlusega filter (EN1822:1998) püüab pidevalt õhust kinni õietolmu, allergeenid, tolmu, seeneeosed, bakterid, viirused ja tolmulestade väljaheited, tagades nii täiusliku puhtuse kõikjal. Masinast väljapuhutav õhk on palju puhtam ja värskem, kui ruumis olev õhk. Numbritest: filter püüab kinni 99,5% kõigist allergiat tekitavatest osakestest. Masinast väljapuhutav ja filtri läbinud õhk on palju puhtam ja värskem, kui ruumis olev õhk. Soovitame filtri asendada vähemalt kord aastas.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri kuivtolmuimejatele VC 6 / VC 6 Premium ja vanadele seadmetele VC 6.xxx
Filter püüab kuni vähemalt 99,5% kõikidest osakestest
Ideaalne allergikutele
Soovitus: vahetage filtrit vähemalt kord aastas
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|140 x 101 x 46
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks