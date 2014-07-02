HEPA 13 filter*

Spetsiaalne suure jõudlusega filter, mis pidevalt filtreerib 99,95% kõigist üle 0,3 µm suurustest osakestest. Filtril on tõhus tihend, mis kaitseb õietolmu, seeneeoste, bakterite ja tolmulestade väljaheidete eest. *(EN: 1822:1998)