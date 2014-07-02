HEPA 13 filter*
Spetsiaalne suure jõudlusega filter, mis pidevalt filtreerib 99,95% kõigist üle 0,3 µm suurustest osakestest. Filtril on tõhus tihend, mis kaitseb õietolmu, seeneeoste, bakterite ja tolmulestade väljaheidete eest. *(EN: 1822:1998)
Omadused ja tulu
Sobib veefiltriga Kärcheri tolmuimejale DS
Filtreerib efektiivselt allergiat tekitava õietolmu, seeneeosed, bakterid ja tolmulestade väljaheited
Kiire ja lihtne vahetus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|165 x 111 x 55