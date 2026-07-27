HEPA hügieenifilter
Kärcheri tolmuimeja VC 2 HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) filtreerib ohutult ja usaldusväärselt ka kõige peenema mustuse nagu õietolmu ja muud allergiat tekitavad osakesed. Ideaalne allergikutele.
Head uudised allergikutele ja astmaatikutele: HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) tagab, et tolmuimejast tulev heitõhk on isegi puhtam, kui ruumis olev õhk. Filter filtreerib usaldusväärselt välja õietolmu ja muud allergiat tekitavad osakesed.
Omadused ja tulu
Pestav
Äärmiselt tõhus filtreerimine
Ideaalne allergikutele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|156 x 109 x 25
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks