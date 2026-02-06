Kärcheri multitsüklonilise tolmuimeja VC 3 HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) filtreerib ohutult ja usaldusväärselt ka kõige peenema mustuse nagu õietolmu ja muud allergiat tekitavad osakesed. See tähendab, et tolmuimeja heitõhk on isegi puhtam, kui ruumis olev õhk. Ideaalne allergikutele.