HEPA hügieenifilter*
Kärcheri multitsüklonilise tolmuimeja VC 3 HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) filtreerib ohutult ja usaldusväärselt ka kõige peenema mustuse nagu õietolmu ja muud allergiat tekitavad osakesed. See tähendab, et tolmuimeja heitõhk on isegi puhtam, kui ruumis olev õhk. Ideaalne allergikutele.
Omadused ja tulu
Äärmiselt tõhus filtreerimine
Ideaalne allergikutele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 125 x 29
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks