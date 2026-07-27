HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) filtreerib ohutult ja usaldusväärselt ka kõige peenema mustuse nagu õietolmu ja muud allergiat tekitavad osakesed. Seega on tolmuimejast väljapuhutav õhk puhtamgi, kui ruumis olev õhk. Soovituslik on filtrit kord aastas vahetada.