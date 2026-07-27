HEPA hügieenifilter*
Tänu HEPA hügieenifiltrile (EN 1822:1998) on tolmuimejast väljapuhutav õhk puhtamgi, kui ruumis olev õhk. Soovituslik on filtrit kord aastas vahetada.
HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) filtreerib ohutult ja usaldusväärselt ka kõige peenema mustuse nagu õietolmu ja muud allergiat tekitavad osakesed. Seega on tolmuimejast väljapuhutav õhk puhtamgi, kui ruumis olev õhk. Soovituslik on filtrit kord aastas vahetada.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri kompaktsele tolmuimejale VC 5
Filter püüab usaldusväärselt kinni ka kõige peenema mustuse, näiteks õietolmu või muud allergiat põhjustavad osakesed
Tolmuimeja heitõhk on puhtam, kui ruumis olev õhk
Filtrit tuleks vahetada kord aastas
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|85 x 75 x 46
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks