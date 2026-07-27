High pressure hose pipe cleaning DN6 14M

Omadused ja tulu
Väga paindlik PVC-st kõrgsurvevoolik
  • Eriti kerge kaaluga ja lihtne kasutada.
  • Survekindel kuni 120 baarini.
Ühendus: 1/8"
  • Ühildub torupuhastusotsikutega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 140
Ühenduskeere M22 x 1,5
Pikkus (m) 20
Kaal, sh pakend (kg) 1,9
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