1,5 m müra summutav PrimoFlex® premium voolik 1/2" läbimõõduga, mida kasutatakse ühendusvoolikuna elektrooniliste survepumpade või majapidamispumpade ja G3/4 torustike vahel. Vooliku kasutamine tagab väiksema vibratsiooni. See omakorda vähendab oluliselt mürataset. Komplekti kuulub 3/4“ ühendus majapidamisvee torudele ja pumbale paigaldatav G1 ühendus. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.