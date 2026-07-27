Home connection set for G3/4 pipelines
Ühendusvoolik elektrooniliste survepumpade või majapidamispumpade ja torusüsteemide vahel: PerfectConnect ühendusega ühenduskomplekt G3/4 torustikele.
1,5 m müra summutav PrimoFlex® premium voolik 1/2" läbimõõduga, mida kasutatakse ühendusvoolikuna elektrooniliste survepumpade või majapidamispumpade ja G3/4 torustike vahel. Vooliku kasutamine tagab väiksema vibratsiooni. See omakorda vähendab oluliselt mürataset. Komplekti kuulub 3/4“ ühendus majapidamisvee torudele ja pumbale paigaldatav G1 ühendus. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.
Omadused ja tulu
Paindlik voolik
- See vähendab oluliselt jäikades torustikes tekkivat vibratsiooni ja müra edasikandumist.
Ühendusvoolik jäikade torustike jaoks
- Majapidamisvee pumba ühendamiseks. Torusüsteemid ei ulata tavaliselt pumba paigalduskohta. Soovitame pumba ühendamiseks torustiku külge kasutada painduvat voolikut.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|219 x 59 x 246
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.