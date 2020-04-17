Lisaks vahetatavatele põranda kuivotsikule ja polstriotsikule hõlmab majapidamiskomplekt ideaalseid tarvikuid paljudeks tavalisteks puhastustöödeks majapidamises. Põrandaotsikut lülitatakse ümber jalglülitiga, muutes selle sobivaks nii vaipkattega põrandatele kui ka kõvadele põrandatele, samas kui praktiline kahe nöörregulaatoriga polstriotsik sobib ideaalselt pehme mööbli ja muu polstri õrnaks puhastamiseks.