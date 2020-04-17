Household kit

Käepärane tarvikukomplekt ümberlülitumiseks põranda kuivotsiku ja polstriotsiku vahel. Sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning tekstiilipesuritele.

Lisaks vahetatavatele põranda kuivotsikule ja polstriotsikule hõlmab majapidamiskomplekt ideaalseid tarvikuid paljudeks tavalisteks puhastustöödeks majapidamises. Põrandaotsikut lülitatakse ümber jalglülitiga, muutes selle sobivaks nii vaipkattega põrandatele kui ka kõvadele põrandatele, samas kui praktiline kahe nöörregulaatoriga polstriotsik sobib ideaalselt pehme mööbli ja muu polstri õrnaks puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Lülitatav kuivtolmuotsik
  • Sellel on ergonoomiline jalglüliti põrandaotsiku kiireks ja kergeks kohandamiseks erinevatele põrandakatetele (nt vaip või laminaat/parkett).
  • Vaiba ja kõva põranda sümbolid, mis on tuttavad kuivtolmuimejatelt, muudavad õige seadistuse valimise väga lihtsaks.
Sisaldab parkimisklambrit (saab kasutada ainult tolmuimejatel WD)
  • Soovi korral saab kinnitada põrandaotsikule.
  • Ette nähtud imitoru ja otsiku kiireks vaheparkimiseks töökatkestuste ajal.
Kahe nöörregulaatoriga polstriotsik
  • Polstri, pehme mööbli ja tekstiilpindade õrnaks ja põhjalikuks puhastamiseks.
Tarvikute komplekt Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustusekstraktoritele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (osa) 3
Standardne nimilaius (mm) ID 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 65 x 257
Kasutusvaldkonnad
  • Vaibad
  • Kõvakattega põrandad
  • Polster
  • Polsterdatud mööbel
  • Madratsid