Household kit
Käepärane tarvikukomplekt ümberlülitumiseks põranda kuivotsiku ja polstriotsiku vahel. Sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning tekstiilipesuritele.
Lisaks vahetatavatele põranda kuivotsikule ja polstriotsikule hõlmab majapidamiskomplekt ideaalseid tarvikuid paljudeks tavalisteks puhastustöödeks majapidamises. Põrandaotsikut lülitatakse ümber jalglülitiga, muutes selle sobivaks nii vaipkattega põrandatele kui ka kõvadele põrandatele, samas kui praktiline kahe nöörregulaatoriga polstriotsik sobib ideaalselt pehme mööbli ja muu polstri õrnaks puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Lülitatav kuivtolmuotsik
- Sellel on ergonoomiline jalglüliti põrandaotsiku kiireks ja kergeks kohandamiseks erinevatele põrandakatetele (nt vaip või laminaat/parkett).
- Vaiba ja kõva põranda sümbolid, mis on tuttavad kuivtolmuimejatelt, muudavad õige seadistuse valimise väga lihtsaks.
Sisaldab parkimisklambrit (saab kasutada ainult tolmuimejatel WD)
- Soovi korral saab kinnitada põrandaotsikule.
- Ette nähtud imitoru ja otsiku kiireks vaheparkimiseks töökatkestuste ajal.
Kahe nöörregulaatoriga polstriotsik
- Polstri, pehme mööbli ja tekstiilpindade õrnaks ja põhjalikuks puhastamiseks.
Tarvikute komplekt Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustusekstraktoritele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|3
|Standardne nimilaius (mm)
|ID 35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 65 x 257
Kokkusobivad masinad
- SE 4
- SE 4 Black GNF Edition N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact akukomplektiga
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 + filter bags
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium akukomplektiga
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 akukomplektiga
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Vaibad
- Kõvakattega põrandad
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Madratsid