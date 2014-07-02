Tänu pöörlevale Kärcheri imemisharjale mõõduga DN 35, kohandub harja kallutusnurk vastavalt puhastatava põrandaga. See tähendab, et kõrgekvaliteetsete sünteetiliste harjastega imemishari laiendab tolmuimeja võimalikke kasutusvaldkondi veelgi ning parandab puhastamistulemusi. Ideaalne näiteks mööbli, puidust või looduskivist seinapaneelide, põrandaliistude või autosalongi detailide puhastamiseks.