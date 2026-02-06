Imemisharjade komplekt
Imemisharjade komplekt võimaldab autosalongi põhjalikku puhastust, kohandades vastavalt puhastatavale materjalile — sobib nii armatuurlaua kui ka jalamattide ja polsterdatud pindade puhastamiseks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.
Imemisharjade komplekt on lisatarvikute komplekt, mis sisaldab kahte imemisharja — üks tugevate ja üks pehmete harjastega. Tugevate harjastega imemishari tagab polsterdatud ja vaibaga kaetud pindade (nt jalamatid ja autoistmed) põhjaliku puhastuse. Pehmete harjastega imemishari võimaldab tundlike pindade (nt armatuurlauad ja keskkonsoolid) õrnatoimelist puhastust. Praktiline imemisharjade komplekt sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.
Omadused ja tulu
Kõvade harjastega imemishari polstri ja vaibaga kaetud pindade põhjalikuks puhastuseks
Pehmete harjastega imemishari tundlike pindade õrnatoimeliseks puhastamiseks
Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria multifunktsionaalsetele tolmuimejatele (MV)
Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (osa)
|2
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 70 x 41
Kokkusobivad masinad
- SE 4
- SE 4 Black GNF Edition N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact akukomplektiga
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 + filter bags
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium akukomplektiga
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 akukomplektiga
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
- Pagasiruum
- Autoistmed
- Tagaiste
- Jalaruum
- Armatuurlaud
- Keskkonsool
- Auto küljesahtlid
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Tundlikud pinnad