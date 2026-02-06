Imemisharjade komplekt on lisatarvikute komplekt, mis sisaldab kahte imemisharja — üks tugevate ja üks pehmete harjastega. Tugevate harjastega imemishari tagab polsterdatud ja vaibaga kaetud pindade (nt jalamatid ja autoistmed) põhjaliku puhastuse. Pehmete harjastega imemishari võimaldab tundlike pindade (nt armatuurlauad ja keskkonsoolid) õrnatoimelist puhastust. Praktiline imemisharjade komplekt sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.