Imemisvoolik, hulgitarne
Vaakumikindla spiraalvooliku võib lõigata vajalikule pikkusele ja ühendada selle sukel-, aia-, sukel-surve või kõrgsurvepumbaga.
25 m pikkune 1" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Vooliku võib lõigata soovitud pikkusele. Voolikut saab kasutada ka individuaalse komplektina koos Kärcheri adapterite ja imemisfiltritega. Ideaalne ühendamiseks kodumajapidamistes kasutatavate sukel-, aia-, sukel-surve- või kõrgsurvepumpadega.
Omadused ja tulu
Meetri kaupa
- Voolikud võib lõigata soovitud pikkusele. Võib kasutada eraldiseisvate imemisvoolikukomplektidena koos ühendustarvikute ja imemisfiltritega.
Vaakumikindel spiraalvoolik
- Paindlik voolik vee võtmiseks ja pumpamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|25
|Läbimõõt
|1″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|470 x 470 x 200
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.