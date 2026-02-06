Imemisvooliku pikendus

3,5 m pikkune imemisvooliku pikendusvoolik suurendab tööraadiust ja tagab parema liikumisvabaduse, muutes nii töö palju lihtsamaks — seda eriti treppe või autosalongi puhastades. Praktiline imemisvooliku pikendus sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.

Omadused ja tulu
Suurem tööraadius ja liikumisvabadus (nt autosalongide puhastamisel)
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Standardne nimilaius (mm) 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,9
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 3600 x 55 x 64
Kasutusvaldkonnad
  • Autosalongid
  • Renoveerimistööd
  • Töökoda
  • Hobiruumid
  • Kelder
  • Garaaž
  • Koduaia ümbruse alad
  • Tuulekojad
  • Trepid