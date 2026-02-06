Imemisvooliku pikendus
3,5 m pikkune imemisvooliku pikendusvoolik suurendab tööraadiust ja tagab parema liikumisvabaduse, muutes nii töö palju lihtsamaks — seda eriti treppe või autosalongi puhastades. Praktiline imemisvooliku pikendus sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.
Omadused ja tulu
Suurem tööraadius ja liikumisvabadus (nt autosalongide puhastamisel)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Autosalongid
- Renoveerimistööd
- Töökoda
- Hobiruumid
- Kelder
- Garaaž
- Koduaia ümbruse alad
- Tuulekojad
- Trepid