3,5 m pikkune imemisvooliku pikendusvoolik suurendab tööraadiust ja tagab parema liikumisvabaduse, muutes nii töö palju lihtsamaks — seda eriti treppe või autosalongi puhastades. Praktiline imemisvooliku pikendus sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.