Isane ühendus

Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 x 1,5 sisekeermega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
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