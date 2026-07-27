Veega töötav harjapea iSolar 400 sobib kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–1000 l/h. Harja töölaius on 400 mm ja see sobib eriti hästi väikeste ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemide puhastamiseks. Tänu oma kergele kaalule ja lihtsale käsitsemisele saab sellega mugavalt puhastada ka tõstetud süsteeme.