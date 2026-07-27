iSolar 400 harjapea

Harjapea iSolar 400 seadmetele, mille veevoolu hulk on 700–1000 l/h. Veega töötav 400 mm laiune ketashari puhastab väikesed ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemid. Sobib ideaalselt ka tõstetud süsteemide puhastamiseks.

Veega töötav harjapea iSolar 400 sobib kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–1000 l/h. Harja töölaius on 400 mm ja see sobib eriti hästi väikeste ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemide puhastamiseks. Tänu oma kergele kaalule ja lihtsale käsitsemisele saab sellega mugavalt puhastada ka tõstetud süsteeme.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 700 / 1000
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühenduskeere M 18
Läbimõõt (mm) 400
Kaal, sh pakend (kg) 2,6
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Päikesepaneelide süsteemide puhastus
Lisatarvikud
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