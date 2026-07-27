Lisatarvik kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 1100–1300 l/h: veega töötav harjapea iSolar 400, mille töölaius on 400 mm. Tänu oma kergele kaalule ja lihtsale käsitsemisele sobib see eriti hästi väikeste ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemide puhastamiseks. Harjaga saab kiiresti ja mugavalt puhastada ka tõstetud süsteeme.