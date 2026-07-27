iSolar 400 harjapea

Veega töötav harjapea iSolar 400 (töölaius 400 mm) sobib kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 1100–1300 l/h. Väikeste ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemide puhastamiseks (sh tõstetud süsteemid).

Lisatarvik kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 1100–1300 l/h: veega töötav harjapea iSolar 400, mille töölaius on 400 mm. Tänu oma kergele kaalule ja lihtsale käsitsemisele sobib see eriti hästi väikeste ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemide puhastamiseks. Harjaga saab kiiresti ja mugavalt puhastada ka tõstetud süsteeme.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 1100 / 1300
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühenduskeere M 18
Läbimõõt (mm) 400
Kaal, sh pakend (kg) 2,5
Kasutusvaldkonnad
  • Päikesepaneelide süsteemide puhastus
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