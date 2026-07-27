Päikseline väljavaade! 800 mm töölaiusega veega töötav harjapea iSolar 800 sobib kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–1000 l/h. Harjapeal iSolar 800 on kaks vastassuunas pöörlevat ketasharja ja seda kasutatakse päikeseelementide süsteemide puhastamiseks. Vastassuunas pöörlevad harjad tasakaalustavad kõik põikjõud, tagades harjade optimaalse käsitsemise. Harjapeal olev painduv nurkühendus muudab töö lihtsamaks. See tagab, et harjased paiknevad lapikult, võimaldades kõikjal saavutada ühtlaselt head puhastustulemused. Harjapea on suure jõudlusega: see sobib ideaalselt suurte, näiteks katustel asuvate süsteemide puhastamiseks.