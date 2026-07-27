Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 1100–1300 l/h. Harjapea iSolar 800 on 800 mm töölaiusega. Veega töötaval harjapeal on kaks vastassuunas pöörlevat harja. Need tasakaalustavad kõik põikjõud, muutes puhastamise lihtsamaks. Harjapea painduv nurkühendus lihtsustab puhastamist samuti ja tagab, et harjased oleksid pinnaga alati täielikult kontaktis. Nii on puhastustulemused ühtlased ja tänu sellele saab päikeseelementide süsteemid täiuslikult puhtaks. Tänu harjapea suurele jõudlusele saab kiiresti puhtaks ka suured, katustel paiknevad päikeseelementide süsteemid.