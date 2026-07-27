iSolar 800 harjapea
Seadmetele, mille veevoolu hulk on 1100–1300 l/h: 800 mm töölaiusega veega töötav harjapea iSolar, mille kaks vastassuunas pöörlevat ketasharja ja painduv nurkühendus tagavad, et päikeseelementide süsteemid saaksid ühtlaselt puhtaks.
Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 1100–1300 l/h. Harjapea iSolar 800 on 800 mm töölaiusega. Veega töötaval harjapeal on kaks vastassuunas pöörlevat harja. Need tasakaalustavad kõik põikjõud, muutes puhastamise lihtsamaks. Harjapea painduv nurkühendus lihtsustab puhastamist samuti ja tagab, et harjased oleksid pinnaga alati täielikult kontaktis. Nii on puhastustulemused ühtlased ja tänu sellele saab päikeseelementide süsteemid täiuslikult puhtaks. Tänu harjapea suurele jõudlusele saab kiiresti puhtaks ka suured, katustel paiknevad päikeseelementide süsteemid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|1100 / 1300
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühenduskeere
|M 18
|Läbimõõt (mm)
|800
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,7
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Päikesepaneelide süsteemide puhastus
Lisatarvikud
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