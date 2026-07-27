Ideaalne jalgrataste puhastamiseks: Bike tarvikute kotis olevate tarvikutega, mis on optimeeritud kasutamiseks koos Kärcheri OC 3 ja OC 4 madalsurvepesuritega, saab jalgrattaid ja rattavarustust põhjalikult, kuid õrnalt pesta. Multi Jet ühendab neli pihustustüüpi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates. Spetsiaalse kujuga pehmete harjastega hari eemaldab raskesti ligipääsetavatelt kohtadelt isegi tõrksa mustuse ilma värvkatet kriimustamata. Vahujoa ja looduslike koostisosadega puhastusvahend Natural Bike Cleaner eemaldavad tõhusalt tüüpilise jalgratta mustuse, kaitstes samal ajal kõiki komponente. Imav mikrokiudlapp tagab lõpliku sära. Aksessuaare saab hoida kenasti kaasasolevas vetthülgavast kangast kotis, kus on ruumi isegi väikestele lisatarvikutele.