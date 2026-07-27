Jalgratta tarvikute kott
Ideaalne täiendus Kärcheri madalsurvepesurile: Bike tarvikute kott sisaldab praktilisi tarvikuid, mis on spetsiaalselt välja töötatud jalgrataste puhastamiseks.
Ideaalne jalgrataste puhastamiseks: Bike tarvikute kotis olevate tarvikutega, mis on optimeeritud kasutamiseks koos Kärcheri OC 3 ja OC 4 madalsurvepesuritega, saab jalgrattaid ja rattavarustust põhjalikult, kuid õrnalt pesta. Multi Jet ühendab neli pihustustüüpi ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates. Spetsiaalse kujuga pehmete harjastega hari eemaldab raskesti ligipääsetavatelt kohtadelt isegi tõrksa mustuse ilma värvkatet kriimustamata. Vahujoa ja looduslike koostisosadega puhastusvahend Natural Bike Cleaner eemaldavad tõhusalt tüüpilise jalgratta mustuse, kaitstes samal ajal kõiki komponente. Imav mikrokiudlapp tagab lõpliku sära. Aksessuaare saab hoida kenasti kaasasolevas vetthülgavast kangast kotis, kus on ruumi isegi väikestele lisatarvikutele.
Omadused ja tulu
4-ühes Multi Jet pihustustoruÜhendab neli pihustustüüpi (punkt-, lame-, udu- ja joajoa) ühes düüsis, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates.
Vahujoa ja looduslik jalgrattapuhastusvahendLooduslik pesuaine, lahustab tõhusalt jalgratastele omase mustuse, kaitstes samal ajal kõiki rattakomponente. Võib kasutada vahujoa või pihustuspudeliga.
JalgrattahariSpetsiaalse kujuga pehmete harjastega hari eemaldab raskesti ligipääsetavatelt kohtadelt isegi tõrksa mustuse ilma värvipinda kriimustamata.
Mikrokiudlapp
- Pehme ja imav mikrokiudlapp ratta poleerimiseks pärast puhastamist ja veeplekkide vältimiseks.
Lisatarvikute kott
- Valmistatud masinpestavast vetthülgavast kangast – ideaalne reisimiseks.
- Kõik tarvikud hoiustatud ühes kohas ja lisaruumi täiendava rattavarustuse jaoks.
- Kotti saab hoida tühjas veepaagis koos Kärcher OC 4-ga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|80% polüestrit, 20% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 220 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Lemmikloomad/koerad
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid