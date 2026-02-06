Käepide SE

Ergonoomiline tugikäepide on ideaalne täiendus suurte vaibapindade mugavaks puhastamiseks Kärcheri pihustuspuhastusvahenditega.

Ergonoomiline tugikäepide muudab suurte vaibapindade puhastamise Kärcheri pihustuspuhastusvahenditega eriti mugavaks. Pihusti väljatõmbepõrandaotsikut saab seega väga lihtsalt ja täpselt juhtida üheaegselt. Pärast lihtsat kinnitamist pihusti väljatõmbetoru külge võimaldab lisakäepide mugavat kahekäelist töötamist vasaku- ja paremakäelistele. Sobib kõikidele Kärcheri SE 4, SE 5 ja SE 6 seeria tekstiilipesuritele.

Omadused ja tulu
Käepide SE: Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
Käepide SE: Ergonoomiline käepide, mis sobib vasaku- ja paremakäelistele
Ergonoomiline käepide, mis sobib vasaku- ja paremakäelistele
Mugav kasutamine tänu kahekäelisele toimimisele.
Käepide SE: Reguleeritava kõrgusega käepide
Reguleeritava kõrgusega käepide
Käepideme asendit saab individuaalselt reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Standardne nimilaius (mm) 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 121 x 66 x 127