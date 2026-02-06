Käepide SE
Ergonoomiline tugikäepide on ideaalne täiendus suurte vaibapindade mugavaks puhastamiseks Kärcheri pihustuspuhastusvahenditega.
Ergonoomiline tugikäepide muudab suurte vaibapindade puhastamise Kärcheri pihustuspuhastusvahenditega eriti mugavaks. Pihusti väljatõmbepõrandaotsikut saab seega väga lihtsalt ja täpselt juhtida üheaegselt. Pärast lihtsat kinnitamist pihusti väljatõmbetoru külge võimaldab lisakäepide mugavat kahekäelist töötamist vasaku- ja paremakäelistele. Sobib kõikidele Kärcheri SE 4, SE 5 ja SE 6 seeria tekstiilipesuritele.
Omadused ja tulu
Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
Ergonoomiline käepide, mis sobib vasaku- ja paremakäelisteleMugav kasutamine tänu kahekäelisele toimimisele.
Reguleeritava kõrgusega käepideKäepideme asendit saab individuaalselt reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|121 x 66 x 127