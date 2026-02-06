Ergonoomiline tugikäepide muudab suurte vaibapindade puhastamise Kärcheri pihustuspuhastusvahenditega eriti mugavaks. Pihusti väljatõmbepõrandaotsikut saab seega väga lihtsalt ja täpselt juhtida üheaegselt. Pärast lihtsat kinnitamist pihusti väljatõmbetoru külge võimaldab lisakäepide mugavat kahekäelist töötamist vasaku- ja paremakäelistele. Sobib kõikidele Kärcheri SE 4, SE 5 ja SE 6 seeria tekstiilipesuritele.