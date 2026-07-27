Käsiotsaku mikrokiudkangast katete komplekt
Kahe kattega komplekt käsiotsakutele. Katted on valmistatud kõrge kvaliteediga mikrokiudmaterjalist - ideaalsete tulemuste saavutamiseks mustuse eemaldamisel ja kogumisel.
Komplekti kuuluva kõrge kvaliteediga mikrokiudkangast valmistatud mõlema kattega saab mustuse ja rasva eemaldada ja kokku koguda isegi paremate tulemustega, kui käsiotsakuga. Pliidilt saab eemaldada ka tugevasti kinnijäänud mustuse. Tänu integreeritud elastsele nöörile, on selle ühendamine käsiotsakuga ühendamine ja eemaldamine äärmiselt lihtne. Lisaks sellele tagab see puhastamise ajal katte tugeva kinnituse käsiotsakul.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Elastse nööriga kate
- Katte lihtsaks kinnitamiseks ja eemaldamiseks.
- Ei libise puhastamise ajal
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|195 x 95 x 30
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Valamu
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Pliidiplaadid
- Väljalaske katted
- Külmik (sisemus/välispind)
- Kappide, sahtlite sisemus
- Roostevaba teras