Komplekti kuuluva kõrge kvaliteediga mikrokiudkangast valmistatud mõlema kattega saab mustuse ja rasva eemaldada ja kokku koguda isegi paremate tulemustega, kui käsiotsakuga. Pliidilt saab eemaldada ka tugevasti kinnijäänud mustuse. Tänu integreeritud elastsele nöörile, on selle ühendamine käsiotsakuga ühendamine ja eemaldamine äärmiselt lihtne. Lisaks sellele tagab see puhastamise ajal katte tugeva kinnituse käsiotsakul.