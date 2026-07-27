Komplekti kuuluvad kaks esmaklassilisest mikrokiust katet muudavad käsiotsiku veel tõhusamaks mustuse ja rasva pinnalt lahtitõstmisel ja eemaldamisel. Ideaalne eriti raske ja tõrksa mustuse eemaldamiseks vannitubades ja köökides. Isegi tugevalt määrdunud pliidiplaati saab hõlpsasti puhastada. Tänu integreeritud elastsele nöörile on selle kinnitamine käsiotsikule ja selle eemaldamine lapsemäng. Nöör tagab ka katte kindla püsimise käsiotsikul puhastamise ajal.