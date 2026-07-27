Käsiotsik
Komplekt, mis sisaldab käsiotsiku kahte katet. Katted on valmistatud esmaklassilisest mikrokiust, et tõsta pinnalt lahti ja eemaldada veel rohkem mustust.
Komplekti kuuluvad kaks esmaklassilisest mikrokiust katet muudavad käsiotsiku veel tõhusamaks mustuse ja rasva pinnalt lahtitõstmisel ja eemaldamisel. Ideaalne eriti raske ja tõrksa mustuse eemaldamiseks vannitubades ja köökides. Isegi tugevalt määrdunud pliidiplaati saab hõlpsasti puhastada. Tänu integreeritud elastsele nöörile on selle kinnitamine käsiotsikule ja selle eemaldamine lapsemäng. Nöör tagab ka katte kindla püsimise käsiotsikul puhastamise ajal.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Elastse nööriga kate
- Katte lihtsaks kinnitamiseks ja eemaldamiseks.
- Ei libise puhastamise ajal
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|205 x 90 x 10
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Dušinurk/vann
- Pliidiplaadid
- Väljalaske katted
- Külmik (sisemus/välispind)
- Kappide, sahtlite sisemus
- Roostevaba teras