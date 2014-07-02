Lisaharjadega käsiotsik väikeste pindade puhastamiseks. Võib kasutada koos kattega või ilma. Kõvad harjased eemaldavad tõrksa mustuse. Puhastamiseks võib kasutada ka katet, mis aitab mustuse hõlpsalt eemaldada. Käsiotsik on ideaalne seinaplaatide, peeglite, dušikabiinide, pliidikubude, pliitide jms puhastamiseks.