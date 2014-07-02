Käsiotsik
Lisaharjadega käsiotsik väikeste pindade nagu dušikabiinide, seinaplaatide jms puhastamiseks. Sobib kasutamiseks kattega või ilma.
Lisaharjadega käsiotsik väikeste pindade puhastamiseks. Võib kasutada koos kattega või ilma. Kõvad harjased eemaldavad tõrksa mustuse. Puhastamiseks võib kasutada ka katet, mis aitab mustuse hõlpsalt eemaldada. Käsiotsik on ideaalne seinaplaatide, peeglite, dušikabiinide, pliidikubude, pliitide jms puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Harjaste puhastamiseks
- Suurema mustuse eemaldamiseks
Mugav suurus
- Optimaalne väikestele pindadele, akendele jne
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|165 x 200 x 60
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Köögi töötasapinnad
- Seinaplaadid
- Dušinurk/vann
- Pliidiplaadid
- Väljalaske katted
- Külmik (sisemus/välispind)
- Ahi
- Köögid