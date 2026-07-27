Painduv käsiotsiku komplekt koosneb painduvate külgtiibadega käsiotsikust ja kvaliteetsest ülipeenest kiust riidest. Koos tagavad need optimaalsed puhastustulemused raskesti ligipääsetavatel tasastel ja kumeratel pindadel. Käsiotsik kohandub õrna survega automaatselt pinnaga. Tänu tekstiilkanga spetsiaalsele aasstruktuurile tagab lapp eriti tõhusa mustuse äravõtmise. Kõrge auru läbilaskvus võimaldab suurepäraseid ja hügieenilisi puhastustulemusi – isegi nurgad ja servad on hetkega puhtad. Konks-silmussüsteemi abil saab lapi kiiresti ja lihtsalt käeotsiku külge kinnitada. Töö ajal püsib riie kindlalt paigal ja ei saa libiseda. Pärast puhastamist saab kasutatud lapi käsiotsiku küljest eemaldada, ilma et see peaks mustusega kokku puutuma.