Käsiotsiku komplekt
Painduva käsiotsiku ja sobiva ülipeenest kiust lapiga komplekt sobib suurepäraselt tõrksa mustuse puhastamiseks lamedatelt ja kumeratelt pindadelt (nt kraanikausid) köögis ja vannitoas.
Painduv käsiotsiku komplekt koosneb painduvate külgtiibadega käsiotsikust ja kvaliteetsest ülipeenest kiust riidest. Koos tagavad need optimaalsed puhastustulemused raskesti ligipääsetavatel tasastel ja kumeratel pindadel. Käsiotsik kohandub õrna survega automaatselt pinnaga. Tänu tekstiilkanga spetsiaalsele aasstruktuurile tagab lapp eriti tõhusa mustuse äravõtmise. Kõrge auru läbilaskvus võimaldab suurepäraseid ja hügieenilisi puhastustulemusi – isegi nurgad ja servad on hetkega puhtad. Konks-silmussüsteemi abil saab lapi kiiresti ja lihtsalt käeotsiku külge kinnitada. Töö ajal püsib riie kindlalt paigal ja ei saa libiseda. Pärast puhastamist saab kasutatud lapi käsiotsiku küljest eemaldada, ilma et see peaks mustusega kokku puutuma.
Omadused ja tulu
Painduvad külgmised tiivadPaindlik käsiotsik kohandub kergesti näiteks valamute ja vannide kumerustega. Lapp puhastab tõhusalt mitmesuguseid pindu, jätmata maha mustust. Kitsenevate külgtiibade abil on lihtne puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti, nt. kraanide taga.
Kvaliteetne mikrokiudlappLapi spetsiaalne aasstruktuur tagab eriti hea mustuse äravõtmise ja põhjaliku puhastustulemuse. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitusLapp kinnitub käsiotsiku külge lihtsalt sellele vajutades. Lapp ei libise puhastamise ajal.
Rihm riidele
- Lapi vahetades ei tohi kokku puutuda mustusega: lihtsalt hoidke lappi rihmast ja tõmmake käsiotsik üles ja eemale.
Riie katab käsiotsiku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
- Kaitseb mööblit kriimustuste eest.
Väike suurus
- Käsiotsiku suurus muudab selle sobivaks keskmise suurusega aladele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|160 x 170 x 55
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Dušinurk/vann
- Köögi töötasapinnad
- Pliidiplaadid
- Ahi
- Väljalaske katted