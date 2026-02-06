Käsnfilter

Väljalastava õhu vahtfilter filtreerib tolmuimeja töö ajal õhust peeneid mustuseosakesi ja ühildub seadmetega VC 4 Cordless myHome ja VC 4 Cordless Premium myHome.

Väljalastava õhu vahtfilter puhastab õhku, filtreerides tolmuimeja töö ajal välja peened mustuseosakesed. Ühildub Kärcheri seadmetega VC 4 Cordless myHome ja VC 4 Cordless Premium myHome. Soovitame filtrit vahetada vähemalt üks kord aastas.

Omadused ja tulu
Väikeste võrgusilmadega filter
  • Filtreerib sisseimetud õhust välja peene mustuse.
Lihtne vahetada
  • Väljalasuõhu vahtfiltri hõlpsam vahetamine filtri korpuse eemaldamisega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Hall
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 75 x 50 x 50
Kasutusvaldkonnad
  • Kuiva tolmu imemiseks