Käsnfilter
Väljalastava õhu vahtfilter puhastab õhku, filtreerides tolmuimeja töö ajal välja peened mustuseosakesed. Ühildub Kärcheri seadmetega VC 4 Cordless myHome ja VC 4 Cordless Premium myHome. Soovitame filtrit vahetada vähemalt üks kord aastas.
Omadused ja tulu
Väikeste võrgusilmadega filter
- Filtreerib sisseimetud õhust välja peene mustuse.
Lihtne vahetada
- Väljalasuõhu vahtfiltri hõlpsam vahetamine filtri korpuse eemaldamisega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hall
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|75 x 50 x 50
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks