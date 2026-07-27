Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm

960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).

960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 310
Pikkus (mm) 960
Temperatuur (°C) max. 150
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 1,8
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