Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm
960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks.
960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Max töösurve (bar)
|310
|Pikkus (mm)
|960
|Temperatuur (°C)
|max. 150
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
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