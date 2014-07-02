Katusel töötamise ohutuskomplekt

Sertifitseeritud turvakomplekt katustel töötamiseks. Sisu: liikumisstopper koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonköis, rakmed, ankurdusaas ja plekk-karp.

Sertifitseeritud ja standarditele vastav turvakomplekt ohutuks töötamiseks katusel. Kukkumiskaitsesüsteem sisaldab liikumisstopperit koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonköit, rakmeid, ankurdusaasa, mille külge kukkumisstopper kinnitada, ning praktilist plekk-karpi seadmete hoiustamiseks ja transportimiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 8,4
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