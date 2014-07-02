Kerealuse pesutoru

Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.

Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (mm) 700
Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
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