Kerealuse pesutoru
Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.
Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (mm)
|700
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,7
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