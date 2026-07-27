Keskmise kõvadusega rullhari 500

Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiirvahetussüsteem.

Omadused ja tulu
Triibuvaba puhtus servani välja
  • Külje peal olevad harjased toimivad kaitsena kokkupõrgete eest ning puhastavad pinna ka kuni servani välja.
  • Triibuvaba puhastus tänu harja keskosas asuvatele diagonaalsetele harjastele.
Intuitiivsed värvikoodid
  • Värvikoodid lihtsustavad sobiva harjatarviku valimist.
Kiirvahetusmehhanism
  • Harjade kiire vahetamine võimaldab kiirelt kohanduda konkreetse koristustoiminguga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

sisendtemperatuur (°C) 40
Värvus Punane
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Looduskivist, krohvitud või puitfassaadide puhastamiseks
  • Rulluste ja aknakatete puhastamiseks
  • Kangaste ja kilematerjalide puhastamiseks