Ketashari, Keskmine, Punane, 510 mm

Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Punane
Kareduse aste Keskmine
Kogus (tk.) 1
Kaal (kg) 2,8
Kaal, sh pakend (kg) 4,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 510 x 510 x 510