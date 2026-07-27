Ketashari, Kõva, Must, 406 mm
Ketashari, kõva, must, läbimõõt 406 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: Grit Tynex 180, paksus 1mm, pikkus 41 mm.
Ketashari (kõva, must), läbimõõt 406 mm. Sobib tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: Tynex 180, paksus 1 mm, pikkus 41 mm.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kareduse aste
|Kõva
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|3