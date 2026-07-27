Ketashari, Kõva, Must, 406 mm

Ketashari, kõva, must, läbimõõt 406 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: Grit Tynex 180, paksus 1mm, pikkus 41 mm.

Ketashari (kõva, must), läbimõõt 406 mm. Sobib tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: Tynex 180, paksus 1 mm, pikkus 41 mm.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kareduse aste Kõva
Kogus (tk.) 1
Kaal, sh pakend (kg) 3