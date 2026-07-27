Kettsae CNS 18-30 kett
30 cm pikkuse saelehega Kärcheri akutoitel kettsaega CNS 18-30 Battery saavutate alati kõige kvaliteetsemad lõiketulemused. Keti vahetamine on lihtne tänu tööriistadeta pingutussüsteemile.
Kettsae CNS 18-30 Battery keti paigutamine selle 30 cm pikkusele saelehele on kiire ja lihtne tänu tööriistadeta ketipingutussüsteemile. Kett tagab optimaalsed lõiketulemused igal kasutuskorral, olles samas ka vastupidav ja mitmekülgne. Muljetavaldav on ka selle väikese tagasilöögiga keti madal vibratsioonitase.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne kett
- Kärcheri kettsaagidega saavutate alati parimad lõiketulemused.
Ketti saab vahetada ilma tööriistadeta
- Keti lihtne vahetamine.
Väike tagasilöögi efekt
- Väike tagasilöök ja kõrge jõudlus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 35 x 5
Kasutusvaldkonnad
- Väiksemate puude langetamiseks
- Puuharud
- Ahjupuud