Kettsae CNS 36-35 kett
Tagab alati kõige kvaliteetsemad lõiketulemused: 35 cm pika saelehega kettsaag CNS 36-35 Battery. Väikese tagasilöögi ja ketipingutussüsteemiga saag, mille ketti saab vahetada tööriistadeta.
Kettsae CNS 36-35 Battery keti paigutamine selle 35 cm pikkusele saelehele on kiire ja lihtne tänu tööriistadeta ketipingutussüsteemile. Kett tagab optimaalsed lõiketulemused igal kasutuskorral, olles samas ka vastupidav ja mitmekülgne. Muljetavaldav on ka selle väikese tagasilöögiga keti madal vibratsioonitase.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne kett
- Kärcheri kettsaagidega saavutate alati parimad lõiketulemused.
Ketti saab vahetada ilma tööriistadeta
- Keti lihtne vahetamine.
Väike tagasilöögi efekt
- Väike tagasilöök ja kõrge jõudlus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|480 x 35 x 5
Kasutusvaldkonnad
- Väiksemate puude langetamiseks
- Puuharud
- Ahjupuud