Kettsae CNS 36-35 Battery keti paigutamine selle 35 cm pikkusele saelehele on kiire ja lihtne tänu tööriistadeta ketipingutussüsteemile. Kett tagab optimaalsed lõiketulemused igal kasutuskorral, olles samas ka vastupidav ja mitmekülgne. Muljetavaldav on ka selle väikese tagasilöögiga keti madal vibratsioonitase.